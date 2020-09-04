Galatasaray’da transfer bekleyişi sürüyor. Oyuncu satışından sonra kadroya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda, yüksek ücret alan Babel ve Belhanda’ya henüz resim teklif gelmedi.

Yeni sezonda maaş bütçesini 40 milyon euroya düşürmeye çalışan yönetimin, Belhanda ve Babel ile yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri için görüşmelere başladığı belirtildi.

Her iki oyuncuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanmazken, resmi teklif gelmemesi durumunda görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.

Temmuz 2017’de Galatasaray’a transfer olan Younes Belhanda’nın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Faslı futbolcu yıllık 3 milyon 350 bin euro ücret alırken, sözleşmesinde Süper Lig ve UEFA müsabakalarında her bir puan için 5 bin euro, görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100 bin euro prim bonusları bulunuyor.

Ryan Babel ise geçtiğimiz sezon Galatasaray’a bonservis bedeli ödenmeden transfer edildi. 2 milyon euro imza parası ödenen Hollandalı futbolcunun, 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ajax’ta kiralık geçiren 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarda yıllık 2 milyon 500 bin euro ücret alıyor.