İstinye'de gerçekleştirilen açılışa, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, D-smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de ve İstanbul'da tenis açısından bir miladı yaşadıklarını dile getirdi.

"Sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda en temel çözüm yönü spor"

Kasapoğlu, sporu tabana yayma ve erişilebilir kılma noktasının en az tesisin açılışı kadar önemli olduğunu vurguladı.

"İnsanların yaşam tarzının bir parçası olmasını düşündüğümüz projelerimiz var. Bunları, düşünce birliği ve aksiyon alarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda en temel çözüm yönü spor. Bulunduğumuz alanın önceki ve şu anki durumuna bakınca bundan sonra da gerçekleştireceğimiz projeler var. Bizler için hem tabloyu hem de yarınlarımız adına umutvari olmayı gerektirecek resmi ortaya koyuyorlar. Bu tablonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, bu tür yatırımlara sadece devlet desteğinin değil özel sektörün de dahil olması gerektiğinin altını çizdi.

"Bir tesisi inşaa etmek, tamamlamak önemli bir aşama ama ondan sonraki süreçte de bu tesisin her insanımıza, her gencimize erişilebilir kılınması lazım. Bu anlamda bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. 7-24 hizmet vermesi çok önemli. Biz güçlü bir milletiz ve herkesten daha fazla genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizin teşvik edilmesi, spora özendirilmesi bizleri görevi ve bu çok mühim bir konu. Ülkenin tüm evlatlarının her branşta spora erişimi, toplumun tamamının ilgisine açılması, özendirilmesi, teşvik edilmesi el birliğiyle çözmemiz gereken bir konu."

"Spor alanlarının içinde eğitime yönelik alanları da inşaa etmemiz lazım"

Bakan Kasapoğlu, sporla eğitimin iç içe olması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarına da değindi.

"Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde burslu şekilde okutulmasına yönelik 52 vakıf üniversitesiyle protokol gerçekleştirmiştik. Bunun sonucunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu bir başlangıç, daha da ileri gitmemiz lazım. Spor alanlarının içinde eğitime yönelik alanları da inşaa etmemiz lazım. Bu çeşitliliği de ortaya koymalıyız. Gerçekleştirdiğimiz protokoller aslında dev adımlar ama bu adımları daha güçlü şekilde aktarmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük destekçisi, dostu. İstanbul'da belediye başkanı olduğu günden itibaren AK Parti hükümetinde Türkiye'nin tamamını tesislerle donattı."

"Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz"

Kasapoğlu, pandemi sürecinin tüm dünyayı kavurduğunu, buna rağmen spor açısından dolu dolu ve önemli adımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Bu tesislerin insanımıza erişimi çok önemli yeni adımları gerektiriyor. Bunları da birlikte atmamız lazım. Erişilebilirlik ve bu kolaylığı sunmak önemli bir misyon ve bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ülkemizin mükemmel bir ev sahipliği var. Organizasyonları güzel şekilde birçok ülkeden önde ortaya koyuyoruz. Tesisimiz 8-13 eylül TEB BNP Paribas tenis şampiyonasıyla kapılarını tenis severlere açacak. Ben inanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliğiyle gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi sevdireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi, İstanbulumuzu bir inci tanesi gibi tesis ve spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz. Bu güzide tesisin dünyadaki önemli tesis merkezlerinden bir tanesi, bir okul, bir eğitim, bir kamp merkezi olarak İstanbulluların, ülkemizin tüm insanlarının kolayca ulaşabileceği spor noktası olarak hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Cengiz Durmuş: Bugün dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da çok önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti. Durmuş, uluslararası bir turnuvayı tenis federasyonunun kendi merkezinde yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

"Bizim inancımıza destek veren sayın bakanımıza inşaatın her aşamasında desteğini bize sağladığı için şükranlarımızı arz ediyorum. TTF olarak genç ve çocuklarımızın dünyanın en iyi sporcusu olabileceği inancı bizde hiç eksilmedi. Tenisin tabana yayılmasını yapmak zorundayız. Uluslararası arenada bizi temsil edebilecek iyi merkezlere ihtiyacımız vardı. Bugün dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz. Sponsorların bizim için büyük önemi var. Bu dünya standartlarına kavuşmuş tesise sahip olduğumuz için tekrardan bakanımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökhan Mendi ve Murat Saygı'ya plaket takdiminde bulundu.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Bakan Kasapoğlu'na nostaljik bir raket takdim etti.

Bakan Kasapoğlu, ardından tesisi gezip, açılışı gerçekleştirdikten sonra başkan Cengiz Durmuş ile tenis oynadı.

