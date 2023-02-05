Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 23:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması Konyaspor kafilesinin İstanbul'a hareket edememesinden dolayı ertelendi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Arabamcom Konyaspor yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelmesi planlanıyordu.
Ancak karşılaşma Konyaspor kafilesinin İstanbul'a gelememesi nedeniyle ertelendi.
Kafileyi taşıyan uçak hava koşulları nedeniyle henüz kalkış yapamadı.
Karşılaşmanın 7 Şubat Salı günün oynanması için görüşmeler sürüyor.
Etiketler: Fenerbahçe Konyaspor
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