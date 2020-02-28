Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya ulaştı.
Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: süper lig Fraport TAV Antalyaspor FenerbahçeSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 19:13
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