Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Dilan Bora'yı transfer etti
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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