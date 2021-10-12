Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, toplantıda yaptığı konuşmada, anlaşmanın sarı-kırmızılılara fayda getirmesi temennisinde bulundu.

"İkinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere 10 sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin lira artı KDV olacak şekilde toplam 725 milyon liralık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu anlaşma ve yeni yaptığımız forma sponsorluğu anlaşmasıyla beraber, Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyor olacağız."

"İsim hakkından kulübümüz ve amatör şubelerimize de bir pay gidecek"

Elmas, Galatasaray'ın geleceği için önemli hamleler yaptıklarını vurguladı. Elmas, anlaşmanın artan rakamlarla süreceğini anlattı.

"Önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan ziyade, Galatasaray'ın önümüzdeki 10-20 senesinde başarıyı sürdürülebilir kılmak adına hareket ediyoruz. Dolayısıyla buradan gelecek kaynağı da zarar finansmanı veya Galatasaray'ın geleceğine faydası olmayan bir yatırıma değil, yeniden yapılanmanın, borç azaltmanın bir parçası olarak kullanacağız. Bu anlaşmanın başka bir özelliği de var. Bu sefer stat isim hakkından kulübümüz ve amatör şubelerimize de bir pay gidecek."

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Erden Timur'un açıklamaları

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise onur verici bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

"Burası evimiz. Evimize Nef ismini koymak tabii ki anlatılamaz bir şey. Bunu söylemek isterim. Tabii bir taraftan da ben Nef Yönetim Kurulu Başkanı'yım hem de saklayamam, Galatasaray taraftarıyım. Bizim açımızdan da burası Ali Sami Yen Stadyumu. Onun da her zaman bilincindeyiz. En önemli motivasyonlarımızdan biri de o isme layık olmak."

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın da isim sponsoru olduklarını hatırlatan Timur, sarı-kırmızılı ekibin yeniden THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Galatasaray Kulübü ile Nef arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına göre, Seyrantepe'deki stadın ismi, Nef Stadyumu olarak anılacak.

Sponsorluktan elde edilecek 725 milyon liralık bedelin 652 milyon 500 bin lira+KDV'lik kısmının Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'ye, 72 milyon 500 bin lira+KDV'lik kısmının ise Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ödeneceği duyurulmuştu.