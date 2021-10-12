İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle hem spor endüstrisinin de çok önemli bir sınavdan geçtiğini belirtti.

"Anlaşma kapsamında misli.com, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Ligi'nin ana sponsoru olacak, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise isim sponsorluğunu yapacak."

[Fotoğraf: AA]

Türkoğlu, görevde oldukları 5 yılda mali konularda başarılı çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nin tarihte ilk defa bir isim sponsoru kazandığını anlattı.

"Bu Türkiye Basketbol Ligi için büyük bir müjde niteliğindedir. Kulüplerimiz hem marka değeri artan bir ligde mücadele edecek hem de bir gelir artışına sahip olacaktır. Federasyonumuz finansal anlamda kendi kendine yeten bir konuma gelmiştir. Kulüplerimizin başarısını ve kalitesini artırma yolunda yaptığımız çalışmalar ortada. Bunların somut sonuçlarını hep birlikte görüyoruz."

"Ligimizin tüm maçları yüksek kaliteyle basketbolseverlere ulaşıyor"

Türkoğlu, yeni sezonda basketbol yayınlarını şifresiz şekilde yaparak basketbol coşkusunu her eve taşımak istediklerini belirtti.

"Bizden önceki dönemlerde her hafta 5 maç yayımlanıyordu. Biz bu sayının 12'ye çıkmasını sağladık. Ligimizin tüm maçları yüksek kaliteyle basketbolseverlere ulaşıyor. Son beş yılda sponsorluk gelirlerimizi yüzde 30, sponsor sayımızı yüzde 40 artırırken, TBF olarak pandemi sürecinde en büyük desteği iş ortaklarımızdan, yani sponsorlarımızdan aldık. Sezonun erken sonlanması, bazı liglerimizin oynatılamamasına rağmen inançlarını bizlere kanıtlayan sponsorlarımızın çoğu basketboldan çıkmak yerine kontratlarını uzatmayı tercih etti."

[Fotoğraf: AA]

"Biz basketbola değer katmaya devam edeceğiz"

Türkoğlu, TBF başkanlığına adaylığını tekrarladı.

"5 sene içinde yaptıklarımızı herkesle paylaşıyoruz. Adaylığımı daha önce açıklamıştım. Yine tekrarlıyorum. Son 5 yılımızın başarısızlık olarak gösterilmesi üzücü. Bu polemiklere girmemeye çalışıyoruz ama yanıt vermek gerekiyor. Bizi eleştirenlerin son 5 yılda yaptıklarını da merak ediyoruz. Nerede yöneticilik yapmışlar, nerede başkanlık yapmışlar, son 5 yıl içinde başkanlık yaptıkları kulüpleri nereden alıp nereye getirmişler? Biz basketbola değer katmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Yıldırım Demirören: Türk sporunu desteklemek ailemizin geleneğidir

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, ligin isim sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"Branş ayırt etmeksizin Türk sporunu desteklemek ailemizin geleneğidir. Sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığım döneminde yaşayarak tecrübe ettim. Bu bakımdan imkanlarımız ölçüsünde destek olmayı görev sayıyorum. Misli.com hem kadınlar hem erkeklerde Avrupa'nın en güçlü ligi olan organizasyonu desteklemeyi gönülden yapıyor."