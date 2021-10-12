Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde Marek Hamsik endişesi yaşanıyor.

Ülkesinin milli takımıyla Hırvatistan maçına çıkan ve bir de asist yapan Slovak oyuncu, karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Hamsik yerine Siopis

34 yaşındaki futbolcu, arka adalesinde çekme problemi nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Ülkesinde tedavisine başlanan Slovak oyuncunun çekilecek MR’dan sonra Fenerbahçe maçında görev yapıp yapamayacağı belli olacak.

Hamsik’in Fenerbahçe maçına yetişmemesi durumunda Abdullah Avcı'nın o bölgede Siopis’e şans vermesi bekleniyor.

Djaniny, Dorukhan döndü, Koita ve Abdülkadir Parmak yok

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlıkları tamamen geçen Djaniny ve Dorukhan takımla çalışmalara başladı.

Takımdan ayrı bireysel çalışan Koita ve Abdülkadir Parmak'ın ise hafta sonuna yetişmeleri zor gözüküyor.

Bordo mavili ekipte cezalı Hugo ve Hüseyin de zorlu mücadelede sahada yer alamayacak.

Trabzonspor ve Fenerbahçe tribün liderleri görüşecek

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde, bordo mavili taraftar grupları da yıllar sonra biraraya gelecek.

Karadeniz ekibinin tüm taraftar grupları, Fenerbahçe maçını aynı tribününden izleyip takımlarına destek verecek.

Bu arada Trabzonspor ve Fenerbahçe tribün liderleri, Trabzon'da buluşarak deplasman yasağının kaldırılması için bir görüşme yapacak.