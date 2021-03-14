Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ligin son sıradaki Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

Fenerbahçe karşılaşmanın 35. dakikada Filip Novak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise Fenerbahçe'de Serdar Aziz kendi kalesine gol atarak skoru 1-1'e getirdi.

Gençlerbirliği'nin galibiyet golünü 63. dakikada Floyd Ayite ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş maçı öncesi kritik bir üç puanı Kadıköy'de bırakan Fenerbahçe, 58 puanda kaldı. Sarı laciverli ekip ile lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

Ligde 11 hafta sonra kazanan Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.

Öte yandan Gençlerbirliği, Süper Lig'de Mayıs 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

Süper Lig’in ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

GOL - 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti. 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ, son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.

GOL - 63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-2

84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda, Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

90+3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Papiss Cisse), Pelkas, Thiam (Dk. 57 Mbwana Samatta).

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 79 Sefa Yılmaz), Murat Yıldırım (Dk. 68 Lucas Mugni), Ayite (Dk. 83 Srdan Spiridonovic), Lima

Goller: Dk. 35 Novak (Fenerbahçe), Dk. 39 Serdar Aziz, (kendi kalesine) Dk. 63 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Candeias, Dk. 65 Murat Yıldırım, Dk. 82 Nordfeldt, Dk. 89 Sandro Lima, Dk. 90+1 Ömürcan (yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği), Dk. 62 Serdar Aziz (Fenerbahçe)