Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası Kazan Kremlin Cup'ta sırasıyla Moldovalı, Rus, Özbek ve yarı finalde de Rus rakibini yenen mili sporcu Yankı, finalde 1 numaralı seri başı Alexey Zakharov'un rakibi oldu.

20 yaşındaki milli tenisçi, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden Alexey Zakharov karşısında 6-3, 3-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa ulaştı.

"Şampiyonluğu sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum"

Yankı, kariyerinin ilk profesyonel tekler zaferini Rusya'da kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Umarım devamı gelecek. Günün anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, canla başla salgınla savaşan sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."