Sarı lacivertliler sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 2 puan kaybetti ancak buna rağmen hücumdaki istatistikleri ile dikkat çekti.

Fenerbahçe 41 kez rakip kaleyi yoklayarak geride kalan maçlarda en çok şut çeken takım oldu. Jesus’un öğrencileri, 5,6 ile gol beklentisi üreten takımlar arasında ise zirvede yer aldı.

13 kez net gol pozisyonuna giren ve bu alanda da birinciliği kimseye kaptırmayan sarı lacivertliler, iki karşılaşmada 9 defa rakip fileleri havalandırarak maç başına 4 buçuk gol ortalamasına ulaştı.

Sarı lacivetli takım 4 maçı kayıpsız geçmek istiyor

Öte yandan Fenerbahçe, 11 günlük sürede oynayacağı 4 maçlık zorlu periyodu kayıpsız geçmek istiyor.

18 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-offunda Austria Wien’in konuğu olacak Fenerbahçe, 22 Ağustos Pazartesi ise evinde lige iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor’u ağırlayacak.

25 Ağustos Perşembe günü evinde Austria Wien ile rövanşa çıkacak Jesus’un öğrencileri, 29 Ağustos Pazartesi ise Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertliler hem ligde puan kaybı yaşamak istemiyor hem de Austria Wien’i eleyerek yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etmeyi amaçlıyor.