Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, her iki kanatta da oynayabilen Delle Alli ile ilgileniyor.

Bonservisi Everton’da olan İngiliz futbolcuyla ilgili görüşmeler olumlu seyrediyor. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş ise sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almasını planlıyor. Dele Alli de düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Teknik direktör Valerien İsmael de bu transfere onay verdi. Tottenham'da yıldızı parlayan Dele Alli, bu sezon Everton formasıyla Premier Ligde çıktığı 2 maçta 40 dakika sahada kaldı.

Savunma için de arayışlar sürüyor

Öte yandan Beşiktaş'ta savunmaya takviye için arayışlar devam ediyor. Isak Hien ve Samy Mmaee de stoper adayları arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili görüşmeler önümüzdeki günlerde netleşecek.

