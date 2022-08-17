Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunu 8 oyuncuyla güçlendiren sarı kırmızılılarda, takımda düşünülmeyen futbolcular da netleşmeye başladı.

Luyindama, Omar Elabdellaoui ve Ömer Bayram ise kadroda düşünülmüyor.

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan’ın da Okan Buruk’un planları arasında yer almıyor. Cicaldau ise makul teklifler gelmesi durumunda satılmasına onay verilecek.

Nelsson’un kalma ihtimali arttı

Galatasaray’daki geleceği uzun süredir konuşulan Victor Nelsson’un takımda kalma ihtimali arttı. Danimarkalı oyuncu ile bir süredir ilgilenen Sevilla, bu bölge için Tanguy Kouassi transferinde önemli aşama kaydetti.

Nelsson’un sarı kırmızılı ekipte yoluna devam etmesi bekleniyor. Yönetim, Gent forması giyen Anche-Olsen’i de kadroya katarak savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.