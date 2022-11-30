18’inci dakikada Crespo’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szalai’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Diego Lopez’de kaldı.

22’nci dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Trejo’nun ceza sahası içinden vuruşunda Arao’nun ayağından seken top filelerle buluştu: 0-1.

29’uncu dakikada Lincoln’ün sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Szalai’nin volesinde meşin yuvarlak dışarı gitti.

40’ıncı dakikada Lincoln’ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale üst direğine çarparak oyun alanına döndü. Topla buluşan Szalai’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

68’inci dakikada King’in ara pasında ceza sahası içinde Joao Pedro, Mumin Suleiman’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

71’inci dakikada topun başına geçen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

75’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada rakibinden topu kapan İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı King’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

83’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası solunda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun rakiplerini çalımlayarak vuruşunda defans oyuncusuna çarpan top ağlara gitti: 3-1.

Mücadele Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Jesus ikinci yarı 10 oyuncu değiştirdi

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında 1’i zorunlu 10 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam ikinci yarıya 5 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz yerine Lemos, Alioski yerine Ferdi Kadıoğlu, Arao yerine İsmail Yüksek, Crespo yerine Zajc, Lincoln yerine ise King ikinci yarıda oyuna dahil oldu. 60’ıncı dakikada İrfan Can’ın yerine Mert Hakan, Serdar Dursun’un yerine ise Joao Pedro oyuna girdi. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında ise zorunlu değişiklik meydana geldi. Mücadelede sakatlanan Joao Pedro yerini Çağtay Kurukalıp’a bıraktı. Karşılaşmanın 88’inci dakikasında ise Szalai’nin yerine Yiğit Efe Demir, Rossi’nin yerine ise Yusuf Kocatürk dahil oldu.

Öte yandan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagama ise mücadelenin ikinci yarısında bütün oyuncuları değiştirdi.

Pedro sakatlandı

Fenerbahçe’de Joao Pedro, sakatlanarak Rayo Vallecano karşısında oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli ekipte mücadelenin 60’ıncı dakikasında Serdar Dursun’un yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, 68’inci dakikada Rayo Vallecano’dan Mumin Suleiman’ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Pedro, ardından sedye ile oyun alanından çıkarıldı. Pedro’nun yerine 70’inci dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sağlık ekibinin sedye ile oyundan çıkardığı Joao Pedro lehine tezahüratlarda bulundu.