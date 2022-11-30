Bursa Süper Amatör Lig B Grubu'nda Gürsu Yenidoğanspor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor maçında sahaya girip kendisini engellemeye çalışan polis memurunu yüzünden yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Gürsu Yenidoğanspor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, 26 Kasım'da Gürsu İlçe Stadı'nda karşılaşmış, maçın 85. dakikasında İnegöl Karadeniz Güvensporlu oyuncunun penaltıyı gole çevirerek durumu 1-1'e getirmesinin ardından Gürsu Yenidoğanspor taraftarlarından bir grup sahaya girmişti.

Maçta görevli bir polis memuru, taraftarlara engel olmak isterken E.K. tarafından yüzünden yaralanmıştı. E.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte ise Güvensporlu futbolcu Mücahit Şahin yaralanmıştı.