Fenerbahçe Edin Dzeko ile prensip anlaştı

Edin Dzeko Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın. Fenerbahçe yönetimi, Bosna Hersekli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Transferde hareketli günler geçiren sarı lacivertliler, Edin Dzeko’nun İstanbul'a gelmesi için gün sayıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren İnter'in golcüsü olan Dzeko, turnuvada 4 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda 52 maçta forma giyip 14 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarına 4 defa gol pası verdi.

Suudi Arabistan’dan yıllık 20 milyon euro’uk teklif alan futbolcu, eşinin ve yakın çevresinin ısrarı üzerine Avrupa’da kalmaya karar verdi.

Fenerbahçe’nin önerdiği 2 senelik kontratı kabul eden Edin Dzeko, imzaların atılması halinde, Ryan Kent'in ardından sarı lacivertlilerin ikinci transferi olacak.