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Spor
TRT SPOR 20.06.2023 15:25

Galatasaray Türk futbolcuları kadroda tutmayı planlıyor

Galatasaray, yeni sezonda yerli oyuncu kuralıyla ilgili sorun yaşamak istemiyor. Sarı kırmızılılar, bu nedenle takımdaki Türk futbolcuları kadroda tutmayı planlıyor.

Galatasaray Türk futbolcuları kadroda tutmayı planlıyor
[Fotograf: AA]

Galatasaray'da yeni sezonun planlaması yapılıyor.

Galatasaray, 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle geçen sezon zaman zaman sıkıntı yaşamıştı. Yönetim, bu yüzden Türk futbolcuların takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Kerem, Abdülkerim, Barış Alper ve Berkan en çok forma giyen Türk oyuncular arasında yer alıyor. Yönetim, çok cazip teklif gelmediği sürece bu isimleri satmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da özellikle Kerem ve Abdülkerim, kadronun vazgeçilmezleri haline geldi. Bu futbolcuların, yeni sezonda da takımın iskeletini oluşturan isimler olması bekleniyor.

Bu arada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini de iyileştirdi. Geçen sezon yaklaşık 9 milyon lira kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşı 27 milyon liraya çıkarıldı.

Kerem böylece, takımda en fazla maaş alan yerli futbolcu konumuna geldi. Milli oyuncunun, 2026 yılında bitecek sözleşme tarihinde ise değişiklik yapılmadı.

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