Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 20.06.2023 15:05

Depremzede Merve Sezer sporla hayata tutunmaya başladı

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda daha önce forma giyen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen Merve Sezer, sporla yeniden hayata tutunmaya başladı.

Depremzede Merve Sezer sporla hayata tutunmaya başladı
[Fotograf: DHA]

Doğuştan Spina Bifida (ayrık ve açık omurga) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Merve Sezer, 18 yaşında öğretmeninin tavsiyesiyle basketbola başladı.

Kısa sürede milli takımda forma giymeye başlayan Merve Sezer'in Gaziantep'te oturduğu ev 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hasar gördü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Depremin izlerini silmeye çalışıyor

Sezer, depremin ardından Aksaray'a gelip yerleşti. Sezer, hayata yeniden tutunmak için tekrar basketbola başladı.

''Spora lise üçüncü sınıfta beden eğitimi öğretmenimin, bana Gaziantep’te engelsiz basket takımı olduğu söylemesi ve onun tavsiyesi üzerine başladım. Spora biraz geç başladım. Spor bana özgüven aşıladı ve şu anda antrenörlük sınavlarına hazırlanıyorum. Spor sayesinde bütün kötü alışkanlıkları pozitife çeviriyorsun. Benim tavsiyem hem okuyun, hem de spor yapın. Aksaray tam bir engelsiz spor kenti. Tüm engelli vatandaşlarımızın spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor bence her şeydir."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cengiz Çatal ise, “Merve bir önceki kampımıza sporcu olarak katılmıştı. Deprem bölgesinden geldi. Şu an da Aksaray’a yerleşti ve bireysel olarak spor yapıyor. Bunun yanında basketbola da devam ediyor. İyi antrenmanlarla tekrar milli takımdaki yerini alacağına inanıyorum'' dedi.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Eski Malili futbolcu Frederic Kanoute ırkçılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti:
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Vegan ev sahibi, et ve balık pişirenlere evini kiralamıyor
15:23
Finlandiya'da başbakan ve bakanların ataması yapıldı
15:21
Ekrem İmamoğlu: Fikrim net, değişim olmak zorunda
15:10
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
15:11
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
15:06
Yapay zekanın "hit şarkı" tahmini müzik endüstrisine büyük etki edebilir
'Kurban yakalama timi' göreve hazır
'Kurban yakalama timi' göreve hazır
FOTO FOKUS
Trabzon'da heyelan: Kamyonun sürüklenmesi kamerada
Trabzon'da heyelan: Kamyonun sürüklenmesi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ