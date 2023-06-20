Depremzede Merve Sezer sporla hayata tutunmaya başladı

Doğuştan Spina Bifida (ayrık ve açık omurga) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Merve Sezer, 18 yaşında öğretmeninin tavsiyesiyle basketbola başladı.

Kısa sürede milli takımda forma giymeye başlayan Merve Sezer'in Gaziantep'te oturduğu ev 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hasar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Depremin izlerini silmeye çalışıyor

Sezer, depremin ardından Aksaray'a gelip yerleşti. Sezer, hayata yeniden tutunmak için tekrar basketbola başladı.

''Spora lise üçüncü sınıfta beden eğitimi öğretmenimin, bana Gaziantep’te engelsiz basket takımı olduğu söylemesi ve onun tavsiyesi üzerine başladım. Spora biraz geç başladım. Spor bana özgüven aşıladı ve şu anda antrenörlük sınavlarına hazırlanıyorum. Spor sayesinde bütün kötü alışkanlıkları pozitife çeviriyorsun. Benim tavsiyem hem okuyun, hem de spor yapın. Aksaray tam bir engelsiz spor kenti. Tüm engelli vatandaşlarımızın spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor bence her şeydir."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Cengiz Çatal ise, “Merve bir önceki kampımıza sporcu olarak katılmıştı. Deprem bölgesinden geldi. Şu an da Aksaray’a yerleşti ve bireysel olarak spor yapıyor. Bunun yanında basketbola da devam ediyor. İyi antrenmanlarla tekrar milli takımdaki yerini alacağına inanıyorum'' dedi.