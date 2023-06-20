Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR/AA 20.06.2023 15:22

Chelsea Christopher Nkunku'yu renklerine bağladı

Premier Lig ekibi Chelsea, Christopher Nkunku ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Chelsea Christopher Nkunku'yu renklerine bağladı
[Fotograf: TRT SPOR]

Christopher Nkunku, Leipzig'den Chelsea'ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Nkunku, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Benim transferim için büyük bir çaba sarf edildi. Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum."

Kariyerine başladığı Paris Saint-Germain ile üç lig şampiyonluğu yaşayan Nkunku, Leipzig ile de üst üste iki kez Almanya Kupası kazandı. Fransız futbolcu, 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi..

Christopher Nkunku geçen sezon Leipzig formasıyla ligde 25 maça çıkıp, 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.


ETİKETLER
Chelsea Premier Lig Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Galatasaray Türk futbolcuları kadroda tutmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu: Günlük 60 ton üretiliyor
16:56
TCG İstanbul ilk seyir testine çıktı
17:06
Türk sanatçının "Açık Yapıt" çalışması Londra Tasarım Bienali'nde sergileniyor
16:47
Sakarya'nın masmavi denizi kahverengiye döndü
16:41
Adana'da seyir halindeki iş makinesinde yangın çıktı
16:53
Beştepe'de "asgari ücret" buluşması
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
FOTO FOKUS
Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü
Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ