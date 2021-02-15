Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, geride kalan sezonların aksine dış sahada elde ettiği sonuçlarla fark yaratıyor.

Erol Bulut'un ekibi, bu sezon deplasmanda çıktığı 12 maçta 29 puanı hanesine yazdırdı. Dış sahada sadece Gaziantep Futbol Kulübü'ne yenilen Fenerbahçe, şu ana kadar ligin deplasmanda en başarılı takımı olmayı başardı.

Sarı lacivertliler, 19 Aralık’tan bu yana rakip sahada kaybetmiyor. Deplasmanda toplam 26 gol atan Fenerbahçe, bu alanda da zirvede yer alıyor.

12 dış saha maçında kalesinde 11 gol gören sarı lacivertliler, 9 gol yiyen Trabzonspor’un ardından deplasmanda en az gol yiyen ikinci takım durumda.

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada elde ettiği başarıyı evinde gösteremedi. Kadıköy'de 12 maça çıkan Erol Bulut'un öğrencileri, 22 puan toplayabildi.

Bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin 4'ünü evinde yaşayan sarı lacivertliler, iç saha puan sıralamasında 6'ncı basamakta bulunuyor.