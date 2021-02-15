İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'da forma giymek istiyor.

Geçen sezon Spor Toto Gelişim Elit 14 Yaş Altı Ligi'nde Altay formasıyla 20 maça çıkan takım kaptanı Burak Tolunay Sekin, bu müsabakalarda 7 gol kaydetti. Ancak sezon, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

[Fotoğraf: AA]

Salgın nedeniyle alt yaş liglerinin oynanmadığı bu sezon ise Burak Tolunay Sekin, çalışmalarını takım arkadaşlarıyla sürdürüyor.

Burak Tolunay Sekin, geçen sene iyi bir sezon geçirdiklerini, takım olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandıklarını ancak ligin yarıda kaldığını hatırlattı.

[Fotoğraf: AA]

Takımla çalışmalara devam ettiklerini belirten Burak Tolunay Sekin, okul hayatının da sürdüğünü dile getirdi.

Burak Tolunay Sekin, henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini aktardı.

"İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"O beni Galatasaray'da görmek isterdi"

Burak Tolunay Sekin, babası Fethi Sekin'in şehadetinden önce kendisini her zaman desteklediğini anlattı.

"Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi."

[Fotoğraf: AA]