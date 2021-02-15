Tokyo 2020'nin yapılıp yapılmayacağının tartışmaları sürüyor. Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık 5 ay kaldı.

Yetkililer, oyunların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.

Ancak son yapılan bir araştırmaya göre, Japon firmalarının yarısı oyunların ertelenmesini veya iptal edilmesini istiyor.

Ev sahibi firmalar oyunları bu yıl istemiyor

Japonya'daki bir düşünce kuruluşu, şubat ayının başında çevrimiçi olarak yaptığı ankette, ev sahibi firmaların yüzde 56'sı, oyunların bu yıl düzenlenmesini istemiyor.

Tokyo 2020'nin zamanında ve planlandığı gibi yapılmasını destekleyen firmaların oranı ise yaklaşık yüzde 8'de kaldı.

Yüzde 20'lik bir kısım, sınırlı seyirciye izin verilmesi yönünde görüş belirtirken, yüzde 17'si oyunların seyircisiz düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

11 binin üzerinde firma ile temasa geçilerek yapılan ankete katılanların yüzde 70'i ise iptal veya ertelemenin kazançlarını etkilemeyeceğini ifade etti.