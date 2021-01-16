Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyrekte etkili savunması ve müthiş hücum grafiğiyle farkı 20 sayı bandına getirdi. İkinci çeyrekte rakibinin gerö dönüş çabalarını karşılayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 14 sayılık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya da harika bir hücum performansıyla giren temsilcimiz, son çeyreğe 19 sayılık avantajı taşırken, final periyodunda oynanan keyifli basketbol Fenerbahçe Beko'ya 100-74'lük farklı galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla 20. maçında 10. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, play-off iddiasını sürdürdü. 19. maçında 13. kez sahadan boynu bükük ayrılan Yunan temsilcisi ise 16. sırada kaldı.

Arka arkaya 5. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 18 sayı, Lorenzo Brown ve Edgaras Ulanovas ise 15'er sayı kaydetti. Konuk ekipte Aaron White'ın 13 sayılık performansı sonucu değiştirmedi.

1. çeyrek: 31-12

2. çeyrek: 48-34 (17-22)

3. çeyrek: 74-55 (26-21)