Sarı-lacivertliler ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Monaco ise 8. kez yenildi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Sarı-lacivertliler, De Colo'nun oyuna dahil olmasıyla top kaybını azaltsa da James'in üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetlere engel olamadı ve ilk çeyrek misafir ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda iyi başlayan Monaco, Motiejunas'ın etkili performansıyla 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 19-25. Mola dönüşünde De Colo'nun etkili oyununu Şehmus Hazer ile skora yansıtan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Vesely'nin basketiyle öne geçti: 29-27. Kalan bölümde James'in basketlerine engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-40 geride gitti.

İkinci yarıya Guduric'in üç sayılık basketiyle öne geçerek (45-42) başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada yine Guduric'in dış atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Moladan 7-0'lık seriyle dönen Monaco, 28. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 55-53. James'in paslarını skora dönüştüren ve son bölümde öne geçen Monaco karşısında son saniyede De Colo ile basketi bulan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girdi.

Son bölüme iyi başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7'ye çıkardı: 73-66. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 36. dakikada Polonara'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere (83-71) yükseltti. Konuk ekip, James'in üst üste sayılarıyla 38. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Kalan bölümde De Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 96-86 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe Beko'da Vesely 20, Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic: Çok önemli bir takım galibiyeti oldu

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 6 oyuncusunun çift hanelerle oynadığını belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde verimlilik puanı liderliğine yükselen oyuncusu Nando De Colo ile gurur duyduklarını vurgulayan Djordjevic, "Çok önemli bir takım galibiyeti oldu. 6 oyuncu çift hanelerle oynadı. Bir oyuncumuz da tarihe geçti. De Colo ile gurur duyuyoruz. Guduric hücumdaki yeteneğiyle skora önemli katkı yaptı. Vesely birkaç gündür hastaydı ama o haliyle en güzel şekilde katkıda bulundu" dedi.

Mike James'in maç boyunca çok etkili olduğunu ve ilk yarıda onu durdurmakta zorlandıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu 5'e 0 oynadığınız bir maç değil. Eşleşmeleri ona göre yapmanız gerekiyor ve maçı iyi okumanız gerekiyor. Antrenör olarak her oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmam gerekiyor. De Colo bizim liderimiz ve bu akşam inanılmaz katkı verdi. Çok büyük bireysel bir başarıya ulaştı. Çok mücadeleci ve iyi bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

Monaco Başantrenörü Mitrovic: Son çeyrekte çok zorlandık

Monaco Başantrenörü Zvezdan Mitrovic ise bu sezon deplasmanlarda hep aynı hataları yaparak, maç kaybettiklerini dile getirdi.

Galibiyetinden ötürü Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak sözlerine başlayan Mitrovic, şunları söyledi:

"THY Avrupa Ligi'nde bütün sezon boyunca yaptığımız hataları tekrarladık. Savunmada büyük problemimiz var. Maç içerisinde skorda eşitliği yakaladık ama Fenerbahçe Beko'nun çok yetenekli oyuncuları var. Onlara karşı oynamak zor. Son çeyrekte çok zorlandık. Hücum açısından iyiydik ama kazanmak için savunmada da iyi olmamız gerekirdi"