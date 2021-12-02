Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Oyuncunun tedavi sürecinin başladığına ve karantinaya girdiği bilgisi verildi.