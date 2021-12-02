Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.
Oyuncunun tedavi sürecinin başladığına ve karantinaya girdiği bilgisi verildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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