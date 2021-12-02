Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Engelliler Recep Tayyip Erdoğan
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