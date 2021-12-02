Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını görmezden gelerek attığı adıma tepki gösterdi.

Açıklamada "Tek taraflı olarak ilan edilen sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verildiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal ettiği ifade edildi.

GKRY'nin tek taraflı adımıyla Kıbrıs'ın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri'nin haklarını da görmezden gelindiğine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir"