Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 22:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına çarptırıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı.
TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.
Etiketler: Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Fenerbahçe TFF
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