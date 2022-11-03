Fenerbahçe Avrupa'da liderlik için sahada
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında bugün deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.
İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.
Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.
Stat: Cracovia
Hakemler: Duje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jaksic (Hırvatistan)
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Valencia, Batshuayi.
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