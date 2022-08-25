Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayınlanacak.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Henrique, Szalai, Peres, Osayi, İsmail, Crespo (Mert Hakan), Alioski, Arda, Rossi, Serdar.

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Handl, Mühl, Koumetio, Martins, Fischer, Braunöder, Holland, Fitz, Gruber.