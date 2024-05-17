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Gündem
AA 17.05.2024 16:21

Rekabet Kurumuna Uluslararası Rekabet Ağı ve Dünya Bankasından ödül

Rekabet Kurumu, Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nda ödül aldı.

Rekabet Kurumuna Uluslararası Rekabet Ağı ve Dünya Bankasından ödül
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurumunun, ICN ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması'nın 2024 yılı kazananlarından biri olduğu belirtildi.

Yarışmayla, rekabet kurumlarının, sektör düzenleyicilerinin ve sivil toplum örgütlerinin rekabet savunuculuğuna dair başarı hikayelerini paylaşmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, "Rekabet Kurumu, yarışmaya bu yılın konularından biri olan 'Savunuculuk yoluyla sanayi politikalarına rekabetin entegrasyonu' başlığı altında Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin piyasalarda yaratabileceği rekabet sorunlarına yaptığı müdahalelere ilişkin çalışmasıyla katılarak ödüle layık bulunmuştur" ifadesi kullanıldı.

Rekabeti bozan eylemlere müdahalenin Rekabet Kurumunun asli görevi olduğu ifade edilen açıklamada, "Kurumun, Türkiye'de daha rekabetçi bir iktisadi ortamı teşvik eden faaliyetlere verdiği önemin uluslararası mecralarda da takdir görmesi son derece gurur verici" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kurumun, depremin ardından yerel paydaşlarla iletişime geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçteki önemli paydaşlar arasında bulunan bölgesel kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odalarıyla doğrudan iletişim kanalları kurularak rehberlik sağlanmış ve bu şekilde rekabeti engelleyici uygulamaların önlenmesi amaçlanmıştır. Alınan geri bildirimlerin ardından, olası rekabet sorunlarını hızlı şekilde belirlemek amacıyla hala devam eden bir sektör incelemesi başlatılmıştır. Söz konusu faaliyetler, özellikle inşaat ve sağlık gibi iyileşme için kritik sektörlere odaklanan soruşturmaların başlatılmasına da ön ayak olmuştur."

Açıklamada, ödüllerin, Brezilya'nın Sauipe şehrinde 16 Mayıs'ta düzenlenen ICN Yıllık Konferansı'nda takdim edildiği belirtildi.

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