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AA
17.05.2024 15:32
Bakan Ersoy'dan vefat eden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.