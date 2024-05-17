Bakan Ersoy'dan vefat eden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.