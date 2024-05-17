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Gündem
AA 17.05.2024 15:32

Bakan Ersoy'dan vefat eden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy'dan vefat eden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı
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