Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu 5-0 yendi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, sıcak havaya rağmen baskılı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Maçın 13. dakikasında yeni transfer Ryan Kent'in golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, bir başka yeni transfer Edin Dzeko'nun golüyle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 63. dakikasında bu sezon kadroya dahil edilen Sebastian Szymanski ile 4-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, 88. dakikada King'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.

[fenerbahçe aa]

Emre Mor 11 dakika oynayabildi

Karşılaşmanın 62. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 dakika sahada kalabildi.

Oyun içinde rakibiyle girdiği pozisyon sonrası şanssız bir sakatlık yaşayan Emre Mor, 73. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcular, maç içinde sık sık İsmail Kartal lehine tezahürat yaparken, ilk resmi maçlarında etkili bir oyun sergileyen Dusan Tadic ile Edin Dzeko'ya da destek verdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Ağustos Salı günü Moldova'da yapılacak.