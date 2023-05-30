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Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:25

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan ve son üç haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 38 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında

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