Fenerbahçe Antalyaspor karşısında

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan ve son üç haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 38 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...