Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Giresunspor ile Trabzonspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Karadeniz derbisin Trabzonspor kazandı. Bordo mavililer 8 ay sonra dış sahada 3 puan alarak deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 30. ve 59. dakikalarda Umut Bozok, 34. dakikada Bardi ile 72. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

Giresunspor'un gollerini ise 74. dakikada Furkan Can ve 80. dakikada Bajic attı.

Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 54'e çıkardı. Küme düşme potasında olan Bitexen Giresunspor ise 34 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Giresunspor defansı çıkmak isterken Trezeguet topu kaptı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

GOL - 30. dakikada sol kanatta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Umut Bozok'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

GOL - 34. dakikada Alper Uludağ defanstan çıkmak isterken Visca topu kaptı ve Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden pasıyla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 59. dakikada sağ kanattan Trezeguet ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında Eren Elmalı top kale önüne çevirdi. Umut Bozok dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3

68. dakikada Visca'nın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yandan auta gitti.

70. dakikada Bakesetas'ın defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, Kadir Seven'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

GOL - 72. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan şutunda top filelere gitti. 0-4

GOL - 74. dakikada Kuwas'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Faruk Can Genç dokunarak topu filelere gönderdi. 1-4

GOL - 80. dakikada Faruk Can Genç'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Bajic'in uygun pozisyonda kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 68 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 68 Murat Cem Akpınar), Mejia (Dk. 46 Savicevic), Görkem Sağlam (Dk. 81 Doğan Can Davas), Sergio (Dk. 46 Kuwas), Borjia Sainz, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 61 Mehmet Taha Tepe), Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Bakasetas, Siopis, Visca (Dk. 90+6 Markovic), Trezeguet, Bardhi (Dk 83 Hamsik), Umut Bozok (Dk. 83 Arif Boşluk)

Goller: Dk. 30 ve Dk. 59 Umut Bozok, Dk. 34 Bardhi, Dk. 72 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 74 Faruk Can Genç, Dk. 80 Bajic (Bitexen Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 39 Bakasetas, Dk. 48 Hüseyin Türkmen, Dk. 90+8 Markovic (Trabzonspor), Dk. 90 Savicevic (Bitexen Giresunspor)