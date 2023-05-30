İstanbulspor Adana Demirspor'u boyun eğdi

İstanbulspor ile Adana Demirspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 35. dakikada Emre Akbaba ile 90. dakikada Gulbrandsen attı.
Ligde 19. galibiyetini alan Adana Demirspor 66 puana yükseldi.
İstanbulspor, kritik maçta Adana Demirspor'u yenilerek ligde kalma ümitlerini gelecek haftalara bıraktı. İstanbulspor 35 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 6-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci topu kornere çeldi.
20. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak direkten dönerek kalecide kaldı.
GOL - 35. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Guldbrandsen rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Duhaney'in sağdan ortasında Topalli arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu top yandan auta gitti.
45+3. dakikada sağdan gelen ortada Lokilo'nun ceza sahası içindeki sert şutunda kaleci Karacic topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan şutunda kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.
68. dakikada Emir Kaan Gültekin soldan kaptığı topla içeri kat ederek ceza yayı çevresinden şutunu çekti, kaleci Karacic topu kurtardı.
73. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Lokilo’nun ortasına arka direkte Loshaj kafayla vurdu, kaleci topu kontrol etti.
83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Deli'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
GOL - 90. dakikada Adana Demirspor skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın savunmanın arasına attığı topu Yusuf Sarı ceza sahası içinde sağdan penaltı noktasına doğru çevirdi, Gulbrandsen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba (Dk. 62 Muammer Sarıkaya), Lokilo, Onur Ergün, Rroca, Topalli (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin), Guri (Dk. 70 Loshaj)
Adana Demirspor: Karacic, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Yusuf Sarı), Furkan Soyalp (Dk. 67 Belhanda), Ndiaye (Dk. 46 Stambouli), Akintola (Dk. 79 Nongoh), Emre Akbaba, Gulbrandsen
Goller: Dk. 35 Emre Akbaba, Dk. 90 Gulbrandsen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 77 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)