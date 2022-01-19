Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fenerbahçe Altay'ı ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında Altay'ı ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.
Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Altay Fenerbahçe Süper Lig
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