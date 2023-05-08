Fenerbahçe alt sıradakilere takıldı

Sarı lacivertliler puan cetvelinin son basamaklarında yer alan takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü.

Kadıköy ekibi kümede kalma mücadelesi veren rakiplerine karşı 9 puan kaybetti.

Jorge Jesus'un öğrencileri sezonun ilk maçında evinde Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı lacivertli ekip Süper Lig'in yeni takımı karşısında 90+3'te Berisha'nın attığı golle yenilmekten kurtuldu.

Fenerbahçe, sahasındaki ilk mağlubiyeti 14. hafta Bitexen Giresunspor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Valencia'nın golüyle öne geçen Kadıköy ekibi, skoru korumayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler ardından İstanbulspor engeline takıldı. Jorge Jesus'un öğrencileri, iki kez öne geçtiği maçta sarı siyahlı ekiple 3-3 berabere kalarak, bir puana razı oldu.

Fenerbahçe son olarak Bitexen Giresunspor karşısında 2 puan bıraktı.

Kadıköy ekibi sezonun ilk yarısında evinde 2-1 yenildiği yeşil beyazlılarla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla Süper Lig'in son 4 sırasında yer alan 3 takıma 9 puan kaybetmiş oldu.