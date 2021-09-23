Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil'den geldi. Giresunspor'un maçtaki tek golünü 85. dakikada Doukara kaydetti.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e mağlup olan ve ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu galibiyetle 13 puana yükseldi.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan GZT Giresunspor 1 puanda kaldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Giresunspor'da 40. dakikada Ibrahima Balde penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

İlk yarıdan önemli anlar

GOL 3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan önemli anlar

48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

GOL 64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

GOL 85. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.