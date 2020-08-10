TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu özel harekat polislerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de başsağlığı mesajları yayımladı.