Futbolda heyecan Avrupa Ligi maçları ile devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen organizasyonda iki çeyrek final karşılaşması oynanacak.

UEFA'nın aldığı karar ile Avrupa Ligi'nde kalan müsabakalara tek maç eleme usulü ile Almanya ev sahipliği yapıyor.

Son yarı finalistleri belirleyecek maçlarda Shakhtar Donetsk, Basel ile karşılaşacak.

Ülke liginde şampiyonluğa ulaşan Ukrayna ekibi, Avrupa'da son dörde kalmayı hedefliyor.

İsviçre Ligi'nde beklentileri karşılayamayan Basel ise kupa 2'de başarı elde etmek istiyor.

Çeyrek finalin diğer maçında Wolverhampton, Sevilla ile karşılaşacak.

Premier Ligi 7. bitiren ve Avrupa vizesi alamayan İngiliz ekibi, Avrupa Ligi'nde finale gitmek istiyor.

Kupa 2'nin gediklilerinden olan Sevilla ise 6. kez şampiyon olmanın planlarını yapıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmalar 22.00'de başlayacak. Kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak.