Aurone Kone ve Kaleci Ali Şaşal Vural ile anlaşan Demir Grup Sivasspor, takım kaptanları Hakan Arslan ve Ziya Erdal’ın da sözleşmelerini 2024’e kadar uzattı.

Geçen sezon Porto’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Fernando ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Rybalka’nın durumu da ayrıca değerlendirilecek.

Öte yandan yiğidolar, sezon bitmeden Erdoğan Yeşilyurt ile de beş yıllık sözleşme imzalamıştı.