Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Sivasspor'da iç transfer harekatı
Demir Grup Sivasspor, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Yiğidolar, 4 oyuncu ile anlaşma sağladı.
Aurone Kone ve Kaleci Ali Şaşal Vural ile anlaşan Demir Grup Sivasspor, takım kaptanları Hakan Arslan ve Ziya Erdal’ın da sözleşmelerini 2024’e kadar uzattı.
Geçen sezon Porto’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Fernando ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Rybalka’nın durumu da ayrıca değerlendirilecek.
Öte yandan yiğidolar, sezon bitmeden Erdoğan Yeşilyurt ile de beş yıllık sözleşme imzalamıştı.
Etiketler: demir grup sivasspor İç transferSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:43
Sıradaki Haber
Falcao'dan indirim istenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz