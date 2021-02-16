Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in eli güçlendi. Son dönemde daha az forma şansı bulan isimlerin Kasımpaşa maçında ortaya koyduğu performans, deneyimli çalıştırıcıyı memnun etti.

Luyindama, Etebo ve Kerem’in son maçta sergiledikleri futbol, Fatih Terim'i kadro tercihi yaparken zorlayacak. Ayrıca sarı kırmızılılarda Arda’nın cezası biterken, Feghouli de sakatlığını atlattı.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyetin elinde orta saha için birçok alternatif buluyor. Fatih Terim’in, Alanya deplasmanında Kerem Aktürkoğlu’na forma vereceği belirtildi.

67 yaşındaki teknik adamın, orta sahadaki diğer tercihlerine taktik antrenmanlardan sonra karar vereceği ifade edildi.

Kasımpaşa maçında etkili olan Luyindama’nın da savunmada Marcao’nun partneri olabileceği öğrenildi.

Diğer yandan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’a karşı olan şansızlığını kırmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Akdeniz ekibi ile oynadığı son 6 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 2 kez karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, İstanbul'da oynanan iki maçı da kazanmasını bildi.