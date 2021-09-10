Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim, sahaya çıkaracağı 11’ini netleştirmeye çalışıyor.

Eksik oyuncu sayısının 5'e yükselmesi, tecrübeli teknik adamı alternatif arayışına itti. Arda, Boey, Feghouli ve Barış sakatlıkları, Marcao ise cezası nedeniyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

Fatih Terim, kaleyi kime teslim edeceğini de henüz belirlemedi. Uruguay'ın Ekvadoru 1-0 yendiği maçta 90 dakika forma giyen Muslera'nın uzun bir yolculuktan dönecek olması deneyimli teknik adamı düşündürüyor.

Terim, Muslera ile yapacağı son görüşmenin ardından tercihini yapacak. Sağ bekte sakatlığı bulunan Boey’in yerine De Andre Yedlin, sol bekte ise Aanholt olacak.

Stoper ikilisi, Luyindama ve Nelsson’dan oluşacak. Fatih Terim'in savunmanın önünde Berkan ve Taylan'a forma vermesi bekleniyor.

Galatasaray’ın hücum kurgusunda da değişiklikler olacak. Cicaldau’yu forvet arkasında kullanmayı planlayan Terim, sol kanatta Kerem’e şans verecek.

Kasımpaşa ve Rumen ekibi Farul Constanta ile yapılan hazırlık maçında forvet arkasında oynayan Morutan’ın ise sağ kanatta görev alabileceği kaydedildi.

Sarı kırmızıların ileri ucundaysa Mbaye Diagne'nin forma giyeceği gelen haberler arasında.