Akademisyen, hukukçu ve Galatasaray'ın 35'inci başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 84 yaşında vefat etti.

2014'te Galatasaray'a başkan seçilen Yarsuvat, Mayıs 2015'te başkanlık koltuğunu Dursun Özbek'e bırakmıştı. Yarsuvat, evli ve üç çocuk babasıydı.

Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/aKw3LYUbmV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 10, 2021

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 2014-2015 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevinde bulunan Yarsuvat, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" sözlerine yer verildi.