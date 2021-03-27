Galatasaray, zorlu fikstüre hazırlanıyor. Sarı kırmızılıları, milli maçlar için lige verilen aradan sonra kritik karşılaşmalar bekliyor.

Galatasaray’ın ilk rakibi Atakaş Hatayspor olacak. Sarı kırmızılılarda, ligin dikkat çeken ekibi karşısında savunmada görev yapan Marcao, Luyindama ve Yedlin cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu maçta cezalı Fatih Terim de takımının başında sahaya çıkamayacak. Sarı kırmızılılar, Hatay deplasmanından sonraki haftayı ‘bay’ geçecek.

Galatasaray, 34. haftada ise Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Fatih Terim, cezası nedeniyle bu maçta da saha kenarında olamayacak. Sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında kaybettiği rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

Galatasaray, bu maçın ardından İzmir’de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, bu 3 maçlık seriyi kayıpsız geçmeyi düşünüyor.

Fatih Terim, oyuncularına Trabzonspor maçını hedef göstererek, 36. haftaya kadar puan kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, Karadeniz ekibini de İstanbul’da yenmeleri halinde zirve yarışındaki iddialarının güçleneceğine inanıyor.

Diğer yandan Galatasaray, milli arayı iyi kullanmaya çalışıyor. Bu dönemde son haftalarda maç eksiği olan futbolcuların fiziksel durumlarının yükseltilmesine uğraşılıyor.

Falcao, Oğulcan ve Emre Akbaba için özel program hazırlandığı gelen haberler arasında.