Kışın kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan yazın ise futbol kulüpleri başta olmak üzere birçok spor branşındaki sporcuların yüksek irtifa kampı için tercih ettiği Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla sporcuların gözde merkezi haline geldi.

Türkiye'deki en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan ve 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nin de yer aldığı Palandöken Dağı'nın eteğinde kurulan kent, spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği iller arasında bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Sıcak suyla doldurulan havuzda kamp yapıyorlar

Malta Büyükler ve Küçükler Yüzme Milli Takımı da yüksek irtifa kampı için şehrin yılın büyük bir bölümünde karla kaplı olması nedeniyle sıcak suyla doldurulan, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunu tercih etti.

Maltalı milli yüzücüler, Covid-19 salgını döneminde normalleşmeye geçilmesiyle girdikleri kampla Küçükler Avrupa Yüzme Şampiyonası ve diğer yarışmalarda başarılı olmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Malta Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Artem Goncharenko, Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunun bulunması nedeniyle Erzurum'a geldiklerinin söyledi.

"Seçme nedenimiz ülkenin çok konforlu ve insanlarının sıcak kanlı olması"

Goncharenko, Türkiye'nin konforlu bir ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye'yi seçmemizin nedeni, ülkenin çok konforlu ve insanlarının sıcak kanlı olması. Ayrıca Avrupa'da yüksek irtifalı yüzme havuzunun burada bulunmasıdır."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'ye yine gelmeyi düşünüyoruz"

Goncharenko, antrenmanların oldukça verimli gerçekleştiğini anlattı.

"1 saat boyunca antrenmanımızı rahatlıkla yapıyoruz. Oteller ve insanlar hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. 11 sporcum 3 antrenör ve 1 fizyoterapist ile geldik. Türkiye'ye ilk kez geldik ve yine gelmeyi düşünüyoruz."