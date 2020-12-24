Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Göztepe karşılaşmasındaki oyundan memnun kalan Fatih Terim'in, Karadeniz deplasmanında kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Sarı kırmızılılarda, kalede yine Okan Kocuk olacak. Savunma hattında sağ bekte Omar, sol bekte Marcelo Saracchi şans bulacak. Stoper hattında ise Luyindama ile Donk forma giyecek.

Savunmanın önünde Fatih Terim’in değişmezi yine Taylan Antalyalı 11’deki yerini alacak.

Tecrübeli teknik adam, hücum kurgusunda da değişikliğe gitmeyecek. Sağ kanatta Feghouli, solda Arda Turan ile birlikte merkezde Belhanda ve Emre Kılınç oynayacak.

Galatasaray’ın, Trabzonspor maçında gol umudu ise yine Mbaye Diagne olacak.

Diğer yandan sarı kırmızılılarda Falcao sevinci yaşanıyor. Yıldız futbolcu uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Fatih Terim’in, Falcao'yu da Trabzonspor maçının kadrosuna alması bekleniyor.