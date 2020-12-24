Sivasspor rahat kazandı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Sivasspor'un gollerini 45+2. dakikada Gradel, 71. dakikada Hakan Aslan ile 86. dakikada Yatabare attı.
Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 90+2. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Mücadele sonrası Demir Grup Sivasspor puanını 17'ye yükseltti.
Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 lig maçından yenilmeyen Gençlerbirliği ise aldığı bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.
24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.
45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 71. dakikada kullanılan korner atışında Hakan Aslan kafayla topu ağlara göndererek Sivasspor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı 2-0.
GOL - 86. dakikada Gradel'in başlattığı atakta rakibine geçti, ceza alanı ön çizgisindeki Yatabare'yi topla buluşturdu. Onun düzgün vuruşunda ev sahibi 3 farklı üstünlüğü yakaladı. 3-0
GOL - 90+2. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ömürcan'ın ortasında Arda ceza alanı içinde kafayı vurdu, farkı ikiye indirdi. 3-1
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Stat: Yeni Sivas 4 Eylül.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiania, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Faysal Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Polomat, Arda, Ömürcan, Berat, Murat Yıldırım, Sefa, Sio, Candeias, Stancu.
Goller: Dk. 45+2 Gradel, Dk. 71 Hakan Aslan, Dk. 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+2 Arda (Gençlerbirliği)
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