Galatasaray’da, Club Brugge karşısında alınan puan teselli olsa da oynanan futbol teknik heyetten geçer not almadı.

Fatih Terim'in, özellikle Luyindama ve Marcao kaynaklı savunma hatalarına tepki gösterdiği öğrenildi.

Deneyim çalıştırıcının, maçtan önce yaptığı uyarıları iki oyuncunun da dikkate almaması nedeniyle sinirlendiği ifade edildi.

Terim'in, tempodan uzak kalmaları nedeniyle orta saha ve kanatlardaki futbolcuların performansından da memnun kalmadığı belirtildi.

Tecrübeli teknik adam, takımın temposunun artması için kondisyoner Bartalli’den de konuya ağırlık vermesini istedi.

Fatih Terim'in, Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain karşılaşmalarını da düşünerek BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcının Falcao ve Andone’yi birlikte oynatarak 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor